Hace varios días que se destapó el presunto acto de corrupción que estaría enquistado en el interior de esa entidad y en el que se estarían repartiendo puestos políticos.

De hecho, 19 congresistas del Partido Liberal serían los primeros perjudicados por el caso, ya que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar con el fin de esclarecer la denuncia sobre cómo se estarían otorgando esos cargos.

Director del FNA tendría jugada para escapar de investigación por corrupción

Por ese motivo, la oposición presentó una demanda penal en contra de Gilberto Rondón, director del FNA, por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho.

Según comentó RCN Radio, en el Congreso de la República empezó a circular un concepto jurídico redactado por el abogado Julio César Ortiz, que afirma que ese tipo de prácticas no constituye una falta penal y que se trataría, más bien, de un hecho político enmarcado en la posibilidad de que los funcionarios públicos reciban hojas de vida provenientes de los congresistas, pero bajo algunas condiciones.

Ese concepto también asegura que los congresistas cuenta con la libertad de recomendar postulantes que quieran acceder a un empleo, siempre y cuando el funcionario no sea presionado, por lo que Ortiz cree que el director del FNA no obró de mala manera: “Eso no es ningún delito”.

“La consecuencia lógica de pertenecer a la coalición de Gobierno es además de contribuir a la dinámica de la gestión legislativa en el Congreso de la República, la correspondiente participación en el mismo gobierno y en la administración a través de las diferentes manifestaciones de ejercicio de los derechos políticos dentro de los que se encuentra el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos”, afirmó Ortiz en un apartado del documento.