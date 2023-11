La inseguridad en Bogotá afecta hasta los periodistas que se dedican a sacar noticias sobre esta grave situación en la ciudad, la cual se ha convertido en paisaje para todos los ciudadanos. Ahora, la nueva víctima de robo y estafa fue el comunicador del programa ‘Séptimo Día’ de Caracol TV Juan Carlos Villani, quien en sus redes sociales dio a conocer que cayó en la trampa de varios delincuentes.

(Vea también: Advierten dónde acechan ladrones en avenida Boyacá de Bogotá; esperan con cuchillo en mano)

Curiosamente, Villani, que se dedica a sacar historias en televisión sobre estafas, aseguró que le consignó una plata a un amigo que le escribió a través de WhatsApp pidiéndole urgente una buena suma de dinero; sin embargo, su culpabilidad fue no rectificar la información.

“Para que no les pase a ustedes. Un amigo me escribió desde su número de WhatsApp pidiéndome dinero porque necesitaba con urgencia. ¿Adivinen qué hice yo? Le consigné lo que necesitaba sin verificar que realmente era él y al rato me di cuenta de que él había publicado en redes que le habían robado su cuenta”, explicó inicialmente Villanil a través de su cuenta de X.

Lee También

Periodista de Caracol TV fue víctima de estafa

El periodista, visiblemente indignado, invitó a todos sus seguidores a no caer tan fácil como él en las artimañas de los delincuentes, que por estos días aprovechan los dos últimos meses del año para dedicarse a robar el dinero de las personas.

“Increíble que esto esté pasando y que me pase a mi que hago tantas denuncias en televisión con historias sobre estafas. Verifiquen antes de hacer cualquier tipo de consignaciones. Ismael Nieto, como se llama mi amigo, obviamente no tiene la culpa y esta solicitando no caer en la trampa. Le regalé al ladrón 232.000 pesos”, dijo.

increíble que esto este pasando y que me pase a mi que hago tantas denuncias en tv con historias sobre estafas. verifiquen antes de hacer cualquier tipo de transferencia. le regalé al ladrón $ 232.000 — JUAN CARLOS VILLANI 🥇 (@JUANVILLANI) November 15, 2023

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.