Wilmar Rodríguez, conocido como ‘el Champion’, detalló en esa cadena radial cómo fue víctima de una estafa bastante sencilla, pero que lo agarró desprevenido.

Indicó que todo empezó cuando recibió una llamada de parte de un hombre que le contaba que había consignado una plata por error en su cuenta de Nequi.

“Yo iba por la calle. Me entró una llamada y contesté de afán. El señor me dijo, con tono de boyaco, que es que me había mandado una platica y que no era para mí, que si se la podía devolver”, apuntó el periodista en ese medio.