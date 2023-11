En un amplio perfil elaborado por el diario El País de España, el medio dedicó varias de sus páginas a analizar la figura del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda y de quien enfatiza está “aislado en su burbuja y lejos del espíritu de concertación que le llevó a la victoria, ha consumido la ilusión que generó hace poco más de un año”.

El País destaca que Gustavo Petro llegó al poder como “una figura idealizada por sus seguidores y odiada por sus detractores, había logrado lo imposible: crear a su alrededor una oleada de ilusión desconocida en este país latinoamericano tan tendente a dividir el mundo entre buenos y malos”.

No obstante, reconoció que ese espíritu de concertación apenas duró. “Se esfumó el pasado abril con la salida forzada del Gobierno de todos los ministros de otras tendencias políticas a los que el presidente había invitado en un principio. Los cambios no avanzaban como el estudioso Petro había previsto y decidió cortar por lo sano. De la apertura inicial y las amplias coaliciones pasó a encerrarse en la izquierda. El Gobierno se quedó solo. Petro, mucho más. La ilusión se desinfló”.

El País, que realizó el perfil de Gustavo Petro, quien dio explicación por subida del predial, con base en personas allegadas al presidente de Colombia como León Valencia, Sofía Petro, María Jimena Duzán, Angélica Lozano, Alejandro Gaviria o Iván Cepeda, entre otros, cita a alguien que lo conoció bien en campaña quien dice que ha preferido ser Petro en lugar de presidente. “La mayoría de la gente consultada para este perfil reconoce que no sabe hacia dónde se dirige”, afirmó la persona.

Un presidente incómodo

El perfil destaca que Petro no se encuentra cómodo en la Casa de Nariño. “Le sobra la pompa y el protocolo. En un país entre los más madrugadores del mundo, se levanta tarde y tiene a su equipo trabajando hasta altas horas de la noche. No es raro ver bostezos en la sala. Sus ausencias, plantones o retrasos de horas se han convertido en norma. Va por libre, como si su agenda no fuera con él. Puede aparecer cinco horas tarde a cualquier reunión y saludar con un “cómo va” antes de sentarse. El tiempo, en la cabeza del presidente, avanza a otro ritmo. Eso le ha costado las críticas más feroces”.

Sobre los ministros que se despidieron del Gobierno, entre los que resaltó la salida de Alejandro Gaviria, dice que se quejaron de que nunca hablaban directamente con él ni recibían directrices, si no era a través de Laura Sarabia (hoy, en escándalo por subsidios).

El País reitera que Petro “ha creado su propia burbuja, ligado a una izquierda clásica y con un pensamiento que no se ha actualizado demasiado, salvo en el tema del cambio climático, que ha abrazado con la fe de un converso. En estos días planea la escritura de un libro que explique por qué el capital es el causante del cambio climático”.

La periodista María Jimena Duzán afirmó sobre el caudillismo de Petro que “la izquierda, para que se convierta en un proyecto político perdurable, no puede quedarse a la sombra de una persona”.

Sobre el Pacto Histórico, dice el perfil, además de su debacle en las elecciones regionales, que es “una unión de fuerzas progresistas con profundas diferencias entre sí… No hay cuadros, ni bases ni organización, como si detrás de Petro no hubiera nada más”.

Ante tal situación, resalta que Petro, enfrentado con Claudia López, ha reiterado a sus ministros que si no se ejecuta lo prometido, “este puede pasar a ser un proyecto efímero, que no pase a la historia”.

Dice el medio español que ante las dificultades que ha tenido para gobernar Colombia, “a los que ha ido perdiendo en estos meses son aquellos que lo hicieron presidente, los que vieron en Petro la oportunidad de una alternancia política desconocida en la historia moderna del país y que ahora solo ven a un mandatario taciturno y sin rumbo”.

Esta actualidad del mandatario contrasta “con el Petro de los primeros pasos de Gobierno, que en menos de tres meses logró aprobar una reforma tributaria con amplias mayorías en el Congreso y con el consenso de partidos, empresariado y trabajadores. Un arranque que hizo suponer que el afán reformista pasaría como un rodillo. En el interior del Gobierno solían decir entonces que lo no se hacía en el primer año, no salía. Al cumplir un año de su mandato, no pocos analistas políticos celebraron como un éxito la simple existencia de un Gobierno de izquierdas. Los sectores de la derecha habían dedicado años de su vida a demonizar a Petro el candidato y a alertar de que su posible llegada al poder convertiría Colombia en Cuba o Venezuela. Haber alejado ese miedo podría ser su mayor victoria hasta ahora”.

Alejandro Gaviria dijo en el perfil que cree que Petro tiene tendencia “a la improvisación carismática” y a la falta total de método. “Un político tiene que ser poeta e ingeniero. Y lo de ingeniero no lo tiene para nada”.

Sobre los diferentes escándalos que ha tenido que asumir el presidente de Colombia, menciona El País que “quedó un Petro atónito, que suele decir que el poder es un veneno. La salida de Sarabia, la única agenda que conoce el presidente, lo dejó más solo que nunca. Con ella perdía el timón del barco, así que, a pesar de las críticas, la rescató para uno de los puestos del Gobierno con mayor presupuesto”.

El Petro twittero

También da un aparte el medio español a analizar la figura del Petro twittero, “un monstruo de siete cabezas que dispara sin medida desde su perfil personal. Sus ansias, sus deseos, sus miedos y sus traumas se reflejan en ese torrente de mensajes. Uno puede no saber dónde está Petro físicamente, pero se sabe que siempre está en Twitter. Escribe a cualquier hora del día, mensajes llenos de erratas, y contesta a quien lo increpa, conocido o desconocido. Su entorno le ha sugerido que no es la mejor forma de llevar la comunicación, aunque solo ha sido eso, una sugerencia, nadie se atreve a decírselo con firmeza”.

Borraron.el trino pero no rectificaron la noticia. Así se le hace el daño al gobierno, con la calumnia. Millones de personas creen que actuamos en contra de ellas cuando actuamos a favor. Es lo mismo que hacen con la reforma a la salud,las pensiones y laboral. Como les… https://t.co/FBs50OMYJh — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2023

De hecho, destaca El País que es el mandatario latinoamericano más influyente en esta red social y la usó con maestría en la oposición y la campaña, pero en el poder le ha costado sus mayores errores políticos, como cuando anunció un cese al fuego con el Eln.

Ante tantas dificultades y un porvenir incierto, concluye El País que Peto seguirá librando una guerra interna: “entre ser el eterno opositor en lucha contra las élites o ejercer como el presidente de Colombia que ya las derrotó en las urnas”.

