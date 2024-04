María Fernanda Cabal, congresista del Centro Democrático y precandidata presidencial, se aventuró a especular sobre la apariencia física de Gustavo Petro, presidente de Colombia, que desde el 22 de marzo de 2024 siempre aparece en público con gorra debido a un aparente y costoso procedimiento de implantes de pelo que se está haciendo.

En ese sentido, la vallecaucana aseguró que lo del jefe de estado es un “ritual de santería cubana” que le exige estar 3 meses rapado y que algo así lo hicieron en el pasado el ya fallecido Hugo Chaves, Nicolás Maduro y hasta Roy Barreras.

En consecuencia, Barreras, que recientemente explicó que por un tratamiento de cáncer había perdido el cabello, no se quedó callado y reaccionó con un airado trino en el que igualó las formas para devolver lo que él consideró como un ataque.

En su extenso mensaje, el embajador utilizó términos ofensivos que lo dejaron igual o peor que su contradictora, porque empezó diciendo que Cabal “es un chiste, aunque sea perversa”.

Y agregó que la versión de la mujer sobre la supuesta santería no es cierta: “Estás delirando (o soñando conmigo, quizás). Jamás te he contado semejante cosa. Lo ignoras todo y no solo en materia de antropología”.

Luego, la comparó como una “planta venenosa” y le indicó que “nada tiene que ver raparse el pelo con las prácticas indígenas o con los ritos afrocubanos”.

Además, sacó a relucir el nombre de la periodista Vicky Dávila: “Las culturas amazónicas y las africanas son tan diferentes como tú y Vicky Dávila. ¿O son iguales?”.

Y cerró con otro ataque bajo:

“Ah, y no te rapes el pelo que imaginarte rapada sería aterrador”.

Acá, la despachada completa de Roy Barreras:

Divertida @MariaFdaCabal (porque aunque no lo crean ella es un chiste aunque sea perversa) : Estás delirando (o soñando conmigo quizás?) . Jamás te he contado semejante cosa. Lo ignoras todo y no solo en materia de antropología. Te expliqué hace tiempo que como investigador de… — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 30, 2024

