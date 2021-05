green

La presentadora del canal Univisión reapareció en su cuenta de Twitter poco después de que en Colombia se viralizara la parte de la entrevista que le hizo a Duque en la que ella le preguntaba qué opinaba el mandatario de que lo caracterizaran como un títere.

La periodista le hizo esa pregunta al presidente basándose en una declaración que dio recientemente Álvaro Uribe. En el momento en el que ella le hizo la pregunta a Duque, no pudo leer textualmente lo dicho por el líder del Centro Democrático, pero quiso publicarlo en su cuenta de Twitter para que no existieran suspicacias al respecto.

Janiot compartió una captura de pantalla en la que se puede leer que Uribe dijo hace algunos días cuando argumentaba que creía que desde Venezuela se estarían infiltrando las protestas del paro nacional. El expresidente afirmó: “No hay duda que quieren tumbar a Duque o volverlo un títere del movimiento violento para producir resultados electorales el próximo año”.

Fue por eso que Janiot le preguntó a Duque: “¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiera a usted como un títere?”.

Al presidente no le gustó para nada esa consulta y le respondió: “Me da pena, Ángela Patricia. Yo con el mayor respeto creo que es bueno que usted también me respete a mí. Yo nunca he sido títere de nadie y nunca seré títere de nadie. Yo soy el presidente de Colombia”.

Janiot también hizo otra publicación en Twitter, en la que dejó ver que no se arrepiente de la pregunta que le hizo el mandatario. La periodista compartió un comentario de un usuario que quiso opinar sobre el polémico video de la entrevista y escribió: “Lo peor no es que Patricia Janiot le haya hecho la pregunta, citando las palabras de Uribe, sino que él se haga el ofendido con ella y no con él que lo llamó títere”.

