El municipio de Aguachica, César, vive momentos de dolor luego de la brutal masacre de una familia de pastores evangélicos ocurrida en un restaurante local el pasado fin de semana.

Sin embargo, en medio de la tragedia, una luz de esperanza persiste: Santiago Lora Rincón, el único sobreviviente, lucha por su vida en una clínica de la localidad.

Cabe recordar que el ataque acabó con la vida de Marlon Yamith Lora, su esposa Yurlay Rincón y su hija Ángela Natalia, reconocidos por su compromiso religioso y liderazgo en la comunidad cristiana.

Según se supo, las víctimas eran muy queridas por su dedicación a la iglesia y por el impacto positivo que tenían en quienes los rodeaban. En redes sociales, hay varios videos del pastor hablando sobre Dios y sus creencias; en uno de esos se refirió a la muerte y ahora sus palabras son recordadas por sus seres queridos.

“Aceptar la muerte de ese ser amado, de esa persona cercana (…) Dicen: ‘Dios me defraudó, Dios no me contestó’, pero recuerda que Dios seguirá siendo Dios sin ti, pero nosotros sin Él no estamos listos porque necesitamos de Él… Hay que mantener la firmeza y aceptar lo que estamos viviendo, hay cosas que no podemos cambiar, pero sí las podemos enfrentar (…) Hay que mantenerse firme espiritualmente”, dice el hombre en la grabación.