Y no era para más, pues el acto de fanatismo de este líder cristiano lo hizo precisamente el mismo día en que los habitantes de la población de Bolívar se alistaban para realizar una procesión en tributo a la Virgen del Carmen, a la que consideran como su patrona.

El hombre, identificado por El Universal como Elías Ospino Gascón, se reunió en la plaza con varios de sus seguidores para dar un discurso religioso, pero el momento cumbre fue cuando puso una estatua de la Virgen del Carmen en el piso y comenzó a romperla con un martillo.

“¡Este yeso no sirve, esto no tiene vida, no sirve para nada. No tiene poder!”, gritaba el líder cristiano a manera de provocación, mientras personas que lo acompañaban le celebraban con aplausos.

Según dijo Ospino Gascón en Noticias Caracol, “este fue una acto profético”.

“Y el señor me dijo: ‘toma una imagen y quiébrala delante de ellos, y diles ‘así ha dicho el señor’. Así como será quebrantada esta imagen si Mompox no se arrepiente de la idolatría vendrá quebranto para este pueblo”, dijo Ospino.

El artículo continúa abajo

Pero más allá del mensaje que dio el pastor, el sacerdote de Mompox, Celio Martínez, y cientos de feligreses católicos de la población se mostraron indignados y reprocharon el acto por considerar que era “una ofensa a Dios” y a todos los católicos, que dicen sentirse “dolidos”.

El noticiero conoció que si bien las autoridades no tomarán acciones judiciales al respecto, hay personas que exigen alguna sanción para Ospino.

Otros, dice el informativo, optaron por denunciarlo por presunta violación a la libertad religiosa, con base en la Constitución, mientras que hubo quienes prefirieron insultarlo y hasta agredirlo físicamente.

En medio de esta polémica, hay quienes con voz conciliadora solo piden que el líder religioso ofrezca disculpas públicas y que se comprometa a no continuar con las ofensas.