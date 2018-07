La senadora de la Alianza Verde fue parte del debate de Hora 20 para opinar sobre la designación de Guillermo Botero como Ministro de Defensa del gobierno Duque, entre otros temas. La periodista Diana Calderón, directora del programa, dejó para lo último la pregunta sobre la decisión judicial que le atañe a López por sus declaraciones.

Diana Calderón: Tengo que preguntarle por qué el tribunal de Bogotá le ordena volver a retractarse.

Claudia López: yo no sé porque no conozco la decisión.

Diana Calderón: ¿Qué está esperando? Ha salido en todas partes… ¿o eso es una forma de salirse de la pregunta?

Claudia López: No la conozco Diana, no puedo opinar de lo que no conozco.

(En este momento se alza el tono de voz de López y empieza a hablar al mismo tiempo que la periodista).

Diana Calderón: El tribunal le pide retractarse frente a sus opiniones en el caso del expresidente Uribe.

Claudia López: ¿Pero retractarme de qué? Yo no me voy a retractar. Esta es una democracia, esta no es una dictadura. Yo tengo la misma opinión de Álvaro Uribe, la he dicho en este programa, en televisión, en radio, en tres libros, en cientos de columnas durante 13 años. Mi opinión no va a cambiar, esta es una democracia, no una dictadura.

Y así finalizó el debate en el espacio radial. Podría decirse entonces que López repitió lo expresado en su cuenta de Twitter, horas después de haber sido divulgada la sentencia proferida a favor del “buen nombre del senador Álvaro Uribe Vélez”, que le impone una retractación pública (en las próximas 48 horas) y en medios masivos tras las declaraciones dadas a Vicky Dávila para el libro ‘El Nobel’, escrito por la periodista de La W.

No conozco el fallo del Tribunal. Tengo la misma opinión de Uribe desde hace 13 años. La he manifestado en libros, columnas, entrevistas, radio, tv. Esa opinión libre no ha cambiado ni cambiará. Hoy que él vuelve al poder dicen que no puedo tener ni expresar esa misma opinión… — Claudia López (@ClaudiaLopez) July 17, 2018

En el libro, dice López, que Álvaro Uribe ha sido “militante” del paramilitarismo, que lo creó y lo promovió, entre otras opiniones del mismo calibre.