Ante la difícil situación que atraviesa la Fundación Ángeles de Cuatro Patas, por cuenta de factores económicos, directivos decidieron cerrar sus puertas hasta nueva orden.

“Siempre hemos pensado en ayudar a los perritos más vulnerables más necesitados pero lamentablemente está dura situación nos hace desistir de hacerlo”, señalaron.

Indicaron que ya no pueden, debido a que son innumerables los perritos enfermos que llegan al hogar de paso y así mismo son elevados los costos veterinarios y de medicinas.

Explicaron que se requiere pagar de manera urgente los costos veterinarios adeudados.

Nos duele en el alma no dar atención a estos animalitos necesitados pero no podemos con mas. La cuenta con la veterinaria supera los $ 600 mil pesos sin contar las hospitalizaciones y medicinas”, recalcaron

Cuentan que han acudido a todo, pero no ha sido posible. Muchas personas han ofrecido ayuda pero al final no la han obtenido.

“Duele decir no, pero lamentablemente nos obliga hacerlo, ante esta dura situación. Con dolor en el alma decimos que no habrá más rescates, ni ayudas a perritos enfermos hasta no tener estabilidad y salir de deudas”, finalizaron.