Cada vez más, la extorsión sigue tocando esferas de la sociedad que parecían inalcanzables para aquellos desadaptados que buscan lucrarse del fruto del trabajo o de las labores del prójimo.

Prueba de un caso inaudito de esa índole es la amenaza de extorsión que recibió el párroco Jaime Barrios, de la iglesia Santuario Mariano, por motivos que aunque él desconoce con certeza, cree que se debió a una equivocación de quienes interpretaron una situación que ocurrió en una de las misas que ofició en pasados días.

Sobre los hechos y en diálogo con El Heraldo, el sacerdote confesó que el 16 de julio, día de la misa de la Virgen del Carmen, la gobernadora Elsa Noguera le entregó un capital semilla para una persona necesitada del municipio de Puerto Colombia, ubicado a pocos minutos de Barranquilla.

“De forma inmediata le hice llegar el donativo. No sé quién vería la escena y lo malinterpretó que ahora me piden que me vaya del pueblo porque podría pasarme algo”, mencionó el cura sobre el episodio que hoy lo tiene viviendo un viacrucis, aunque mantiene su fe inquebrantable.

“Yo estoy tranquilo, tengo mi conciencia en paz porque sé que no he hecho nada malo, sin embargo, no conozco la maldad de estas personas, que además, me dejaron en el panfleto un número para comunicarme con ellos, cosa que no contemplo hacer”, dijo al rotativo costeño.

Frente la difícil situación de inseguridad que atraviesa el departamento del Atlántico, el párroco Barrios decidió denunciar lo ocurrido ante las autoridades competentes, señaló Caracol Radio, para que manejen el caso y le brinden la protección necesaria.

Por el momento, se desconoce la banda delincuencial o los extorsionistas que intimidaron al padre por medio de un pasquín para exigirle dinero que ingresa al templo por diezmos y donaciones.