Así lo constató Noticias Caracol luego de escuchar quejas de la comunidad que se siente atemorizada debido a que manifestantes se han enfrentado con el Esmad, pues la Policía intenta garantizar el paso de vehículos y personas por esta importante vía que comunica a Cali (Valle del Cauca) con Popayán (Cauca) y Pasto (Nariño).

“Todo mundo está con temor, puesto que la gente tiene que ir a sus trabajos y no puede, porque no hay servicio de transporte. Entonces, eso se ve afectado para todo, y la economía también, porque los productos que vienen acá al comercio no pueden llegar, porque no los pueden descargar, porque no hay paso”, dijo en el noticiero Wálter Ramírez, un habitante de esa zona.