El papa Francisco falleció este lunes 21 de abril de 2025, de acuerdo a lo que confirmó el Vaticano en las últimas horas.

El pontífice será uno de los papas más recordados por la humanidad y en Colombia nos quedamos con un accidente que sufrió en una visita que hizo en 2017.

(Vea también: Papa Francisco dejó las últimas (y fuertes) palabras en Colombia: “Será un fracaso”)

Durante su paso por Cartagena el 10 de septiembre de 2017, mientras se desplazaba en el papamóvil por el barrio San Francisco, el vehículo frenó repentinamente, lo que provocó que el pontífice se golpeara el rostro contra el cristal protector del vehículo.

Pope Francis hits head in popemobile in Cartagena; suffers bruised cheek that results in blood dripping onto cassock https://t.co/XD6A9cFaaT pic.twitter.com/SQxDr0pUwN

— ABC News (@ABC) September 10, 2017