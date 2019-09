El texto está escrito en letras blancas sobre un fondo negro, acompañado de una calavera sangrienta y el logo que los medios de ese país le atribuyen al poderoso cartel del condenado Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera.

Consta de cuatro párrafos y en el primero de ellos, quienes están detrás de ese panfleto, se hacen “responsables” de los hechos de Suárez, Cauca, en los que murió la aspirante a la Alcaldía del municipio Karina García y sus cinco acompañantes. Además, dicen haber ordenado el asesinato de otras tres personas en Corinto.

En el segundo párrafo intentan justificar, según sus ideas criminales, estas muertes:

“Nosotros si dijimos con nosotros si se trabaja derechito. Con nosotros no se juega y a todo aquel que no quiera trabajar con nosotros le va a pasar lo mismo, los vamos a masacrar como animales. […] El que no quiera trabajar con nosotros lo vamos a volver cenizas”.