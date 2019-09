La candidata liberal a la alcaldía del municipio Suárez, Cauca, hizo ese video para aclarar noticias falsas que se estaban filtrando y que, según ella, provenían de las otras candidaturas.

En esa grabación García Sierra dijo que era mentira que ella estaba planeando unirse “con el candidato de la administración” y que esos “comentarios malintencionados” habrían provocado la reacción violenta de varias personas.

“Por ejemplo, un grupo, de manera agresiva, no permitió que mis seguidores pusieran publicidad. En la vereda de Unión Olivares fue desprendido un pasacalle que teníamos y, hasta hoy, no sabemos de su paradero, y hoy, me llaman a advertirme porque están orquestando pegarme un susto por el corregimiento La Toma, vereda de Yolombó”, aseguró.