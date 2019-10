La curiosa discrepancia entre estos dos reconocidos devotos alfiles del expresidente es una de las sorpresas que dejaron las elecciones del domingo, y que sacan a flote las diferencias conceptuales que tiene en su interior el Centro Democrático, considerado por muchos monolítico bajo la égida de Uribe.

“Perdimos, reconozco la derrota con humildad. La lucha por la democracia no tiene fin”, escribió el domingo Uribe, y llamó la atención del país con su actitud sumisa.

En ese mismo sentido se manifestó otro de los acérrimos seguidores del expresidente, Rafael Nieto Loaiza, que en esa misma red social dijo: “¡Recibimos una paliza¡ Muchas lecciones. Hay que construir la gran alianza republicana para el 22 […]”.

Sin embargo, Valencia se apresuró a hacer sus cómputos y mostrar su visión sobre lo que consiguió el Centro Democrático. Para ella, el uribismo “no salió derrotado en estas elecciones”. Por el contrario, escribió en Twitter y grabó varios videos: “Ganamos, crecimos. De una gobernación pasamos a cuatro, y de 57 alcaldías pasamos a 120. Sin maquinaria, sin corrupción, sin clientelismo y siendo un partido nuevo”.

Las gobernaciones son las de Amazonas, Casanare, Vaupés y Vichada. “Nosotros teníamos una gobernación, y hoy tenemos cuatro gobernaciones propias, más dos en coalición”, dice Valencia en sus videos. “Nosotros teníamos tan solo 57 alcaldías, y hoy tenemos, para gusto de los uribistas, 120 alcaldías”.

“Eso significa que pasamos de tener 1’748.000 votos a tener 2’967.000 votos”, agrega enfática la política. “Es decir, crecimos un millón y medio de votantes en las regionales y en las gobernaciones crecimos también otro millón y medio de votos”.

Macías, a su turno, escribió cosas como “No se puede perder lo que no se tiene. Dicen que perdimos la Alcaldía de Bogotá, pero no la teníamos. Dicen que perdimos la Alcaldía de Medellín, pero no la teníamos. Dicen que perdimos la Alcaldía de Cali, pero no la teníamos”.

Varios periodistas y analistas han hecho notar que las cosas que obtuvo el uribismo no resultan significativas, porque no se trata de departamentos ni ciudades con peso específico en el ámbito administrativo o político del país.

Por ejemplo, Fernando Quijano planteó en La FM que el 60 % de la población electoral está en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla, y obviamente ser alcalde de Medellín o ganar la gobernación de Antioquia es mucho más importante por potencial electoral, incluso por aporte de PIB al país, que la gobernación de Amazonas o la alcaldía de Tuluá, por poner unos ejemplos.

“Cuando hablé con el presidente Uribe le dije: ‘Yo no estoy de acuerdo con el tuit que usted puso. Me parece que es una visión muy extraña’. Nosotros hubiéramos perdido Bogotá, si nosotros tuviéramos Bogotá. La verdad es que como partido nosotros nunca hemos ganado ni Medellín, ni Bogotá, ni Cali, ni las grandes ciudades, y pusimos presidente de la república. Y ganamos el plebiscito, y elegimos 19 senadores y 31 representantes”, dijo Valencia en la emisora.