Cabal y Valencia estuvieron convocados al panel del programa para debatir si fue acertada la decisión del gobierno de Iván Duque de retirar a Colombia de la Unasur, y de paso hablar sobre la crisis actual en Venezuela.

El programa abrió las líneas para que algunos de sus oyentes opinaran del tema del día. Uno de ellos fue Carlos, un hombre que llamó desde Santa Marta y sorprendió a propios y extraños cuando le propuso matrimonio a María Fernanda Cabal.

“María Fernanda, mi amor, te invito a Santa Marta a que te comas un pescadito. No te conozco, pero se ve que eres una buena persona y soy un admirador tuyo. Me encantas, mi amor, yo contigo hasta me caso”, afirmó el oyente apenas le permitieron hablar en la emisora.