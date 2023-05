Orlando Sánchez, recientemente deportado desde EE. UU. hacia Colombia. Aunque se le ha querido señalar como ‘el hombre del overol’ y perfilarlo como un sangriento narco, él aseguró que se trata de una confusión con Orlando Henao Montoya, quien fuera el máximo jefe del Cartel del Norte del Valle y fue asesinado en 1998 mientras estaba recluido en prisión.

En varios medios de comunicación han presentado a Sánchez como un narco incluso más sanguinario que Pablo Escobar. Y a pesar de que ese título supuestamente se lo puso Miguel Rodríguez Orejuela, el señalado entregó su propia versión de los hechos para aclarar por qué no es el asesino que andan diciendo.

Sánchez afirmó que Rodríguez Orejuela lo señaló públicamente como ‘el hombre del overol’ para no asumir el peligro de haberle hecho esa acusación a Orlando Henao Montoya, un hombre que sí tenía el aparato criminal y la sangre fría para cobrarse el hecho de ponerlo en la palestra pública. Obviamente, todo esto tuvo lugar durante el cenit de los carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle.

“Él sabía que yo no soy un asesino y que yo no le voy a matar a sus hijos ni a su familia, somos amigos”, comentó al respecto Sánchez, quien narró en entrevista con la periodista Marta Soto que Rodríguez Orejuela le ofreció excusas por esa situación y le dijo: “Perdón mi hermanito, me tocó tirarlo de cabeza porque me están matando a mi familia”. Y él comprendió.