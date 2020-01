Por esto, el primero en hablar en defensa de Gustavo Petro fue el senador de la bancada de Decentes Gustavo Bolívar; según él, el desespero de Juan Guaidó por hacerse ver y protagonizar un cargo que no tiene lo hace inventar cosas, informó Blu Radio.

Nunca dije nada de Guaidó para q no me tildaran de defensor de Maduro, q no soy ni seré, pero aprovecho q vino a hacer el mandado al #CastañoUribisno de desacreditar a Petro, digo lo q pienso de él: es el Duque de Venezuela: triste títere inútil sin ideas propias#PetroPresidente

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 21, 2020