Los trabajos de recuperación y reparación de la vía que une a Génova con el sector de Barragán están suspendidos, ya que el contrato está siendo auditado por la Contraloría General de la República, entidad encargada de vigilar la correcta inversión de los recursos del Estado.

Según el gerente de Proyecta, Lucas Jaramillo Cadavid, aún no hay claridad de cuándo se reiniciarán los trabajos en esta zona del sur del Quindío.

La aclaración se dio luego de que representantes del municipio de Génova manifestaran su inconformidad porque las labores, según ellos, están suspendidas desde el 14 de febrero.

“Estamos analizando el contrato, hago parte de esa mesa de trabajo junto con la Contraloría”, dijo Jaramillo Cadavid al tiempo que reconoció que hay algunos asuntos dentro del mismo contrato que no están claros por lo que se deben estudiar.

Agregó: “Estamos en ese análisis de ver a profundidad el motivo de la causal de suspensión. Este es un contrato que viene de recursos de regalías, lo que puedo decir es que no he pagado hoy más de lo que el contratista ha ejecutado, esperando conocer precisamente de manera puntual la ejecución para saber qué tanto puedo pagar”, dijo.

Así mismo, el gerente de Proyecta invitó a representantes de la comunidad a estudiar y revisar el contrato: “Estamos disponibles, no hay necesidad de enviar un derecho de petición, es confirmar una fecha y hora para ello”.

En el año 2018, la comunidad de Génova presentó una acción popular donde solicitó la intervención del trayecto en 18 puntos críticos, mejora de drenajes, cunetas y obras transversales.

Ante esta exigencia, la gobernación del Quindío realizó unos estudios y posteriormente contrató las obras para atender 8 puntos críticos en la vía principal, aunque en un inicio se había planeado intervenir 18.

La inversión era de $3.327 millones y el contrato tenía acta de inicio del 6 de junio de 2022 con fecha de culminación el

3 de diciembre de la misma vigencia. Sin embargo, la firma encargada de la obra, Rotales y Concretos S.A., solicitó una prórroga de 3 meses debido a que se debían efectuar unos estudios adicionales en la vía por lo que el contrato se iba a extender hasta marzo de 2023.

Mientras tanto, ante la asamblea departamental la comunidad expresó su preocupación porque cada día se deteriora más la carretera. “A eso hay que añadir los deslizamientos que se presentaron recientemente en el paso principal debido a la temporada de lluvias. En este momento, las obras están suspendidas, no hay trabajadores, no se están atendiendo los puntos críticos, los cuales quedaron con circulación a un solo carril en vía tan estrecha y donde hay curva sobre curva, no hay alguien con una paleta señalizando, necesitamos saber cuándo se reestablecerán los trabajos en la zona”.

El concejo de Génova, en cabeza del presidente de la mesa directiva, Jhon Fabio Rojas Salazar, solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Administrativo del Quindío, la Contraloría y de la Procuraduría para que hagan cumplir la acción popular fallada en el 2018.

En ese documento se solicita a la alcaldía de Génova, al gobierno departamental, al ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías, Invías, que unan esfuerzos para la recuperación del trayecto.