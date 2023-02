Los habitantes de La Calera que diariamente bajan del municipio hacia Bogotá se vieron sorprendidos este viernes por una obra que colapsó el tráfico por la vía que conduce a la capital de la República. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) decidió intervenir la calzada, al lado de la calle 84, donde los vehículos salen hacia la Carrera Séptima o la Avenida Circunvalar.

(Vea también: “Es un infierno”: esposa de vigilante desaparecido en La Calera vive dura situación)

Precisamente, la Secretaría de Movilidad informó este viernes 17 de febrero el caos en el tráfico que se produce por los trabajos sobre la malla vial: “Se tiene cierre del carril derecho de la Avenida Cirvunvalar con calle 84 por obras de mantenimiento vial que se adelantan en la zona. Se produce alta congestión vehicular en el descenso de La Calera y sobre la carrera Séptima hacia el sur”, expresó la entidad en su cuenta de Twitter.

📢ATENCIÓN 🚧#AEstaHora Se tiene cierre del carril derecho de la Av. Cirvunvalar con calle 84, por obras de mantenimiento vial que se adelantan en la zona. ⚠️Se genera alta congestión vehicular en el descenso de La Calera y sobre la carrera Séptima hacia el sur. pic.twitter.com/4Tcs9MjV0W — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 17, 2023

Decenas de ciudadanos se han quejado en redes sociales por esta intervención, pues aseguran que no se les avisó de los trabajos y cuestionaron al IDU, ya que indican que no es una buena medida hacer este tipo de obras en plena hora pico, donde cientos de personas que vienen del municipio buscan llegar hasta sus lugares de trabajo o estudio.

@SectorMovilidad @ClaudiaLopez uno tiene que ser muy huevon hacer mantenimiento en hora pico ! @jsanchezcristo estamos sector tilata La calera y hasta acá están en trancon pic.twitter.com/a6NRaqHDeW — Jeffrey Orduz V (@monokuko2) February 17, 2023

De hecho, hay una cuenta en Twitter que se llama No más filas en La Calera y dio detalles de lo que está ocurriendo en la zona: “El trancón ya tiene 6 kilómetros. El problema es la negligencia de la Secretaría de Movilidad y los agentes de tránsito que no habilitan un plan para agilizar la evacuación de carros. Los vehículos están parados y no coordinan semáforos para aumentar el flujo por minutos”.