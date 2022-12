Tras las críticas por el avance de las obras en la avenida 68, así como las denuncias de la comunidad por la poca de presencia de obreros en distintos puntos de intervención del proyecto, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) aseguró que las obras avanzan, en su mayoría, de acuerdo con el cronograma de los contratos y no se presentan contratiempos con las empresas que desarollan las obras.

“Aquí no hay ninguno contrato suspendido, y no hay intensión de contratistas de pedir suspensión. De los nueve tramos de la avenida 68 solo uno presenta un retraso superior al 5%, y, por lo tanto, tiene que presentar un plan de contingencia y enfrentar un proceso sanitario por no cumplir con el plan detallado de trabajo”, precisó el director del IDU, Diego Sánchez.