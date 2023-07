En Bogotá parece que se agudizó una nueva pandemia que no tiene vacuna y es la de los colados en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), tanto en los buses troncales como zonales. En los últimos días se han dado varios casos graves en los que incluso un conductor fue herido por oponerse a que los pasajeros se subieran sin pagar su pasaje. Lo peor del caso es que la alcaldesa Claudia López culpa a los operadores de no hacer respetar el servicio.

Ahora, Red+ Noticias reveló un nuevo video de un bus del SITP en el centro de la ciudad que se llenó a punta de colados. En la grabación se ve cómo más de 12 personas ingresan al vehículo sin pagar su pasaje. Incluso, hay uno de ellos que iba con muletas y burló el torniquete pasando con otra mujer, que sí pagó el servicio.

Solamente 5 personas hicieron lo correcto y pasaron la tarjeta para saldar el tiquete. Como si fuera poco colarse en el sistema, una de las personas que no pagó su pasaje insultó al conductor que hizo el video: “Por grabar no le van a subir el sueldo”, a lo que el trabajador respondió: “Yo sé que no me van a subir el sueldo, no puedo hacer nada, pero hay que registrarlo”.

Precisamente, Claudia López aprovechó que el tema ha sido tendencia en redes sociales y le bajó el tono contra los conductores del SITP. De hecho, se tomó una foto con el trabajador que fue agredido por colados dentro de un bus y salió con un mensaje mucho más conciliador, después de decir que iba a revisar los contratos.

“[…] Gracias, Edison, por tu buena energía a pesar del desafortunado hecho. Cuenta con nosotros. Pronta recuperación y regreso a tu labor. Gracias por lo que tú y tus compañeros hacen a diario para transportar y cuidar a los bogotanos”, trinó.