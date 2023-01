El escabroso hallazgo del cuerpo sin vida de la DJ Valentina Trespalacios provocó una ola de rechazo en redes sociales, donde la mayoría de internautas se expresó para pedirles a las autoridades que esclarezcan lo más pronto posible qué fue lo que realmente pasó con la joven.

(Vea también: “Calma en el alma”: última publicación de DJ que apareció muerta en basurero, en Bogotá)

Según las primeras versiones, todo apunta a que el principal sospechoso del crimen sería el novio de la víctima, que de acuerdo con el tío de la mujer es un ciudadano estadounidense identificado como John Poulos, quien tendría entre 25 y 33 años de edad.

Mientras se da con su paradero, en redes comenzaron a circular algunas fotografías del hombre, quien al parecer borró todos sus perfiles en Facebook e Instagram en las últimas horas. Según la familia de Trespalacios, ambos sostenían una relación desde hace aproximadamente un año y se habían comprometido recientemente.

Colega de Valentina Trespalacios revela más fotos del novio

Para dar con el ciudadano extranjero, diferentes colegas de la DJ compartieron en sus redes algunas imágenes de él. Una de ellas fue la DJ de electrónica conocida como Miss Angel, quien se mostró conmovida por lo sucedido.

“Es noticia el fallecimiento de la DJ Valentina Trespalacios. Aunque no éramos íntimas amigas, fue una colega y tuve la oportunidad de compartir con ella. Me afecta bastante el tema de su muerte”, indicó en un video compartido en su Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miss Angel (@missangeldj)

La joven hizo un llamado a todo su gremio para que se una en estos momentos, ya que cualquier detalle puede ser clave para determinar cómo ocurrieron los hechos.

“Esperamos que se haga justicia, que esto no se quede aquí y le pido a todo el gremio que por favor se una para que esto se esclarezca. Con esto no la vamos a traer a ella de regreso, pero podemos aliviar el dolor de la familia porque no hay nada más fuerte que perder un familiar y no tener información del por qué y qué pasó. Todos tenemos que unirnos para que esto no se quede así”, explicó la DJ.

Lee También

En las imágenes compartidas por la también productora se aprecia al hombre de piel blanca —que al parecer salió del país en un viaje relámpago— en escenarios como playa, gimnasio y un barrio residencial.