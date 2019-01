Ante las preguntas de los periodistas de Blu Radio, la mujer mantuvo una posición de defender a Gustavo Rugeles y a la relación sentimental que sostiene con él.

Su testimonio, en el que intentó ocultar las agresiones de su pareja, no pasó inadvertido entre las personas que han seguido el caso.

Incluso, al principio de la conversación en la emisora, González no quiso hablar sobre la agresión que se habría registrado el pasado 10 de enero, y que está soportada con los documentos judiciales de la denuncia y el dictamen forense que comprobó las lesiones; pero luego muchas de sus frases provocaron cientos de críticas:

– “A raíz de todo lo que sucedió el año pasado, nosotros tomamos la decisión de enfrentarlo como pareja. Él no es una mala persona, tiene cosas muy buenas que ofrecerle a la vida, al mundo y la gente que lo rodea. A partir de ese momento yo vi un cambio en él, en su actitud y sus hábitos, y vicios que son arraigados en las personas y eso lo valoro mucho”.

– “Es gracioso, o triste, que personas que no tienen nada que ver con nosotros, que ni sabemos que existe, metan la cucharada y hablen sobre lo que no tienen ni idea. Pero siempre he creído que la gente puede cambiar”.

– “No sé qué voy a hacer y eso no es de la incumbencia pública, son cosas que se resolverán en el escenario judicial o legal”.

– “Él tiene sus errores, yo tengo los míos, pero no justifico absolutamente nada. Ha tenido sus cambios, su voluntad, y si vale para mí es suficiente y por eso he seguido con él, porque creo que es una persona razonable, no por estúpida como mucha gente me ha dicho”.

– “Sé cuando una persona lo quiere a uno, pero a veces a uno se le suelta una mala palabra o un insulto y no vale la pena irnos todos a la cárcel por un ‘putazo’. Para mí, justicia no es que se lo lleven a la cárcel, de qué sirve una persona más en la cárcel. Si van a hacer un trabajo de justicia es mirar cada caso en profundidad”.

– “[La denuncia] es un llamado de atención de amor”.

– “No sé [si seguirán como pareja]. No me preguntes cosas que no sé”.

– “Cuando uno hace uno apuesta tiene posibilidades de ganar o perder. Esta [relación] ha sido mi apuesta de casi dos años. Pero no creo vaya a perder la vida, eso es irse muy allá. Hay casos de casos. Y si me preguntas a mí que vivo con él todos los días no creo que sea una persona peligrosa o el asesino”.

– “Tiene sus malos días y tiene su carácter, como yo, y chocamos como cualquier pareja. Si yo supiera que es un peligro para mí, tomaría distancia”.

Ante esas declaraciones hubo decenas de comentarios. Algunos critican la férrea defensa de González a Rugeles y otros hacen un llamado al sistema judicial para atender este caso, en el que consideran es necesaria una atención médica especializada e incluso protección.

…. Y el premio a la estupidez para: MARCELA GONZÁLEZ!!!! 👏👏👏👏👏👏👏 — RoDrIgO!🦇 (@vamptor5) 16 de enero de 2019

El caso de Marcela Gonzalez Olaya es muy, muy doloroso. La típica mujer absolutamente manipulada por el agresor, quien logra que ella lo justifique y lo defienda publicamente.

Detrás de su insoportable arrogancia, hay un ser humano perdido, necesita ayuda. — Sofía (@Sofirm_) 16 de enero de 2019

Que dolor escuchar a Marcela, pareja actual y agredida por Gustavo Rugeles, contradiciendo su propia denuncia. Hoy tiene un libreto en el que culpa a los medios por “meterse en su vida”, pero ha sido ella misma quien ha buscado ayuda, para luego desistir de ella. pic.twitter.com/DoeCunjadS — Lorena. (@LoreBeltran) 16 de enero de 2019

¿Cuántas “yo no quiero que lo metan preso” resultan asesinadas al año por su pareja? Marcela González es una vergüenza para todas las mujeres maltratadas. — Al Martins (@PostMartins) 16 de enero de 2019

Nada qué hacer, no vale la pena, no vuelvan a darle trascendencia a ese tipo de personas…nada va a hacer mientras no reconozca que lo que le pasa es que está enferma y necesita asistencia sicológica. Bien enferma si está, pobrecita. — Doris Giraldo (@DorisGiraldo19) 16 de enero de 2019

Es muy díficil entender las reacciones que tiene Marcela pero no olvidemos que ella puede estar muy asustada por las amenazas que estará recibiendo por parte del maltratador — cecgarzoncast@hotmail.com (@cecgarzoncast) 16 de enero de 2019

Sin ánimo de burlas, Marcela González sí necesita acompañamiento psicológico. Su necesidad compulsiva de defender a un hombre que la coge a golpes, hablar de amor y estar dispuesta a continuar una relación, tiene que ser una patología grave que le impide ver el riesgo que corre. — Paola Páez Infante (@PaoPaezInf) 16 de enero de 2019

Que señora tan bipolar! No sabe dónde está parada! Tal para cual! Que Dios la bendiga! Ojalá mañana no sea muy tarde para ella! — Paisita Verdolaga 💚💚 (@paisitaverdolag) 16 de enero de 2019

Hágame el hp favor, saquen a esa sra del aire por respeto a todas las mujeres maltratadas. — Rosa Ruiz (@reruiza) 16 de enero de 2019

@BluRadioCo Pasen a otro tema! Colombia tiene problemáticas más importantes que entrevistar a una mujer que, o es mitómana o es masoquista! Solo puedo decir: las mujeres se respetan!!! … Pero deben hacerse respetar también. — Mauricio Mojica (@Mao_Mojica) 16 de enero de 2019

Ella debe entender que está bajo una situación anormal. No debe ser fácil teniendo al agresor nublando sus decisiones. Muchas veces ellas terminan sintiéndose culpables. — Felipe Loaiza (@FelipeLoaiza) 16 de enero de 2019

La pareja de @GustavoRugeles tiene contradicciones en sus versiones. No respeta las instituciones, el estado, ni mucho menos se respeta asi mismo. No tiene dignidad — Filósofo del pueblo (@fahozu) 16 de enero de 2019

Son muchos los casos de mujeres que justifican las agresiones de su pareja. Según expertos, es una patología que debe ser tratada. Sin el ánimo de atacarla, el caso de Marcela González, que denunció a su pareja @GustavoRugeles, parece ser uno más. ¡Toda mi solidaridad! — María Camila Orozco (@MCamilaOrozco) 16 de enero de 2019

Disculpen el termino, pero por pendejas como esta, es que las autoridades no toman en serio las denuncias de abuso. Ponen las denuncias y luego se retractan. — CARLOS MOSQUERA (@CJMOVI) 16 de enero de 2019

Primer error de una mujer maltratada, decir que sabe que el Hombre en el fondo es buena persona si te golpea lo vuelve a hacer, si te golpea, largate deja que arregle su vida con otra, ten dignidad, no hables de las personas que lo acusan cuando tú mujer lo has denunciado. — srranosntamaria (@srranosntamari1) 16 de enero de 2019

Los 2 están locos Lucas. La mamá de esta niña debería cogerla de la mano y llevarla derechito a terapia. No importa q tan mayor de edad sea. Mamá es mamá. Necesita ayuda de la gente que la ame. Tiene una personalidad enredada. O en víctima de él o es víctima de su propio invento. — Fernanda_12 (@fernanda_1286) 16 de enero de 2019

La que necesita ayuda psicológica es ella, antes que sea otra victima sin retorno… urgente…. esa forma de pensar es la que hace que las cosas se repitan, el tipo carcel y ella Psicologo para que le ayuden a valorarse. — Carlos A. Caycedo R. (@krloxkycdo) 16 de enero de 2019

Ahí tienen la muestra de la falta de amor propio y valores en la que se encuentra el país. Ésta señorita es sumamente contradictoria. — John Jairo Guzmán (@guzmanbedoya) 16 de enero de 2019

Este es el fiel caso de varias mujeres violentadas que por X o Y motivos siguen con sus agresores, y demuestra que es muy difícil salir de una situación de estas, ojalá esta niña abra los ojos pronto y la cosa no pase a mayores. — Steven Torres (@steventmendez) 16 de enero de 2019

Conclusion de la entrevista con Marcela: la vieja es estupida, le gusta que le casquen para después hacer show. — Felipe Calderón G (@pipecalderong) 16 de enero de 2019

Dios no quiera; pero el día que suceda cosas muy graves como una incapacidad permanente, heridas corporales difícil de sanar o en caso más grave la muerte, recordarán estas declaraciones sobre un buen muchacho. — Carlos H. (@ckrlitos) 16 de enero de 2019

Pobre mujer. Está siendo usada por el tipo ese — jorge prada (@jorprasan) 16 de enero de 2019