Durante 25 años, este joven estuvo recorriendo las calles del centro de Medellín, razón por la que era muy conocido entre los vendedores de esta zona y las personas que van a allí para hacer algunas compras.

Aunque su fallecimiento fue el 7 de febrero, la noticia se difundió hasta este miércoles, cuando los gestores culturales conocidos como “Los Locos de Medellín” publicaron varios videos en los que recordaron su vínculo y confirmaron la noticia de su muerte.

Uno de los videos que más acogida ha tenido es este en el que los varias personas hablan sobre lo que significa la muerte de Peña, quien, al parecer, no tenía una relación cercana con su familia.

(Vea también: Pareja fue hallada muerta dentro de un carro; se habrían intoxicado con un olor)

La última vez que se supo de él fue hace 20 días. “No tenía cédula, ni correo electrónico, ni cuenta bancaria; no tenía celular, absolutamente nada. La única manera de encontrarme con él era en las calles, en Junín, esa vez que hablamos me dijo que tenía mucho miedo de morir solo”, dijo María Flor Orozco, gestora cultural y amiga de Peña.

Según El Colombiano, vivía solo en una habitación en Ayacucho en el centro: allí tenía la cama, el maquillaje, la ropa y un bafle. No más.

Lee También

Muñeco Zed, de Medellín: de qué murió

Este artista callejero era conocido por su labor en el centro de Medellín. Sin embargo, desde hace un tiempo que no se le veía en las calles y eran pocas las personas que tenían contacto con él. Orozco dijo que estaba hospitalizado desde hace dos semanas.

Aunque no se sabe cuál es la enfermedad que lo llevó a la muerte, José Daniel estaba internado en la Clínica León XIII, de Medellín. En ese centro médico falleció en una cama UCI.

“Los locos de Medellín” estuvieron cerca de él desde hace varios meses y hasta hicieron videos junto a él para poder recolectar algo de dinero y así poder costear su tratamiento médico, pero no fue suficiente su esfuerzo.

En una entrevista para Telemedellín, el Muñeco Zed dijo que tenía problemas por unos cólicos muy fuertes que le daban, le temblaba la pierna y la pantorrilla, se le hinchaban los pies y por eso no podía mantenerse mucho tiempo de pie.

Este es uno de los muchos recuerdos que dejó este artista que era muy conocido.