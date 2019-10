green

Y es que en los últimos años incluso el presidente Iván Duque fue cuestionado por presuntos títulos internacionales de especialización que terminaron siendo cursos.

Recientemente también resultaron cuestionados otros políticos e incluso el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, aunque más por un presunto plagio en su tesis.

Aunque no muchos de esos casos terminaron en algo en concreto, lo cierto es que en la memoria colectiva parece no haberse borrado la polémica, por lo que en redes sociales abundaron las indirectas.

Este fue el mensaje de la universidad, ubicada en Illinois, que ha tenido más de 15 mil ‘Me gusta’ y 3.500 retweets:

On Sunday, Northwestern alum Claudia López '19 PhD became the first woman elected mayor of Bogotá, Colombia. And, she's just getting started. https://t.co/6Rk7VP4NHG pic.twitter.com/k5R0h1ass6 — Northwestern (@NorthwesternU) October 28, 2019

En medio de los aplausos de muchos, las bromas incluso tocaron a la columnista Salud Hernández, parodiando un mensaje que muchos consideraron cargado de homofobia el día de la elección:

A mi me trae al fresco, pero es innecesario que una institución como Northwestern diga en público que @ClaudiaLopez ha sido alumna suya. ¿ Para qué ofender a los que no tenemos doctorado o a los que han tenido que inventarios. No empiece retando otras minorías. @saludhernandezm — X (@varianmackey) October 29, 2019

Hola Kike, era para decirte que ESTE DOCTORADO SÍ EXISTE @EnriquePenalosa — Pabla. (@pasajeracrespa) October 29, 2019

At last someone educated in politics in this third world country. — Nicolás Torres (@Torresacas) October 29, 2019