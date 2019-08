En un tuit, el médico congoleño Mukwege, que se marchó de Colombia este sábado luego de participar en varias charlas de paz por una semana en Bogotá, dijo que Juan Manuel Santos lo recibió de una manera muy “cálida” y que “aprecia los esfuerzos” del expresidente para “construir la paz”.

“Un ejemplo a seguir en la resolución de todos los conflictos”, señaló Mukwege.

No obstante, el médico, que por dedicar su vida a operar a las mujeres violadas en los conflictos armados que acuden a él con destrozos físicos en su aparato genital y por ayudarlas a recuperarse psicológicamente recibió el Nobel de Paz, no hizo ningún pronunciamiento sobre el Gobierno que no se reunió con él.

Precisamente, por ese desplante, congresistas opositores mostraron su molestia con el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a la vez que mostraron en sus redes sociales honor que era compartir con quien es conocido como el ‘doctor milagro’.

Mukwege participó en varios eventos en Bogotá en los que habló sobre la paz.