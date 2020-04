green

Este jueves, el mandatario no solo reiteró que seguirá habiendo restricciones para personas con “preexistencias” que los hagan más vulnerables frente al virus, sino que tampoco se reactivarán aquellas actividades que se puedan convertir en potenciales focos de infección.

“Después del 27 de abril tenemos que iniciar un proceso donde vamos recuperando actividades laborales de manera responsable y cooperativa, inteligente, participativa y humana, más no la vida social”, señaló Duque.

“Las personas me han preguntado ‘¿podemos volver a los estadios?’. No vamos a volver a los estadios después del 27, no vamos a volver a aglomeraciones, no vamos a volver a eventos”, afirmó el presidente.

“Vamos a seguir manteniendo restricciones en bares, en discotecas y en otros espacios [como estadios]”, agregó, explicando que esto se debe a que “el virus va a estar presente en nuestra sociedad por un periodo que puede llegar a ser de un año o más, en los escenarios moderados, y hasta 18 meses en los escenarios más crudos”.

No obstante, no solo el ocio se verá afectado. También habló de estudiantes de universidades, colegios y niños que están en Centros de Atención Integral y en jardines, los cuales tampoco volverán a la normalidad en abril, sino que “deberán por fuera de esos entornos hasta finales del mes de mayo para que no sean vectores de contagio”.