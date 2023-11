Una verdadera angustia viven los padres de un menor de 3 años que se tragó una moneda de 200 pesos, debido a que, a pesar de encontrarse estable, no ha podido recibir alimentos desde el pasado 4 de noviembre.

El hecho ocurrió en el corregimiento de La Loma de Calenturas, en el municipio de El Paso, Cesar, donde el infante alcanzó una moneda que estaba arriba de un escaparate y se la metió en la boca, tragándosela.

Los padres del menor lo trasladaron hasta el Hospital Materno Infantil de dicho corregimiento, desde donde lo remitieron hasta la Clínica Laura Daniela de Valledupar, donde los médicos realizaron los estudios pertinentes para confirmar el hallazgo de la moneda dentro del cuerpo.

Sin embargo, con el transcurrir de los días, el menor no había sido intervenido quirúrgicamente, ya que, al parecer, la EPS Coosalud debía ordenar el traslado del menor hasta una clínica de cuarto nivel, ya que este centro hospitalario no cuenta con un gastroenterólogo para el procedimiento necesario.

Robinson Álvarez, padre del menor, acudió ante los medios de comunicación para hacer pública la situación que llegó hasta los oídos de la Personería Municipal de Valledupar.

“El tema de salud no tiene segundas oportunidades, por eso, inmediatamente recibí la queja, prendí la alarma, coloqué a la funcionaria encargada en salud de este ministerio para que con dos funcionarios visitaran a las EPS y a la IPS, uno, para saber por qué al niño no lo estaban atendiendo y la especialidad que requería, y a la IPS para agilizar el traslado, porque el lunes festivo, el niño se estaba complicando porque no podía comer”, señaló el personero municipal Silvio Alonso Cuello.

Este mismo funcionario mencionó que al niño se le prestaron todos los primeros auxilios y las primeras atenciones, sin embargo, dado el caso, no era el mecanismo idóneo para salvaguardar la integridad del infante.

Luego de una junta médica, el personal de Coosalud instó la falta de un especialista adecuado que pudiera resolver la situación por lo que el menor debía ser trasladado hasta una clínica de mayor nivel.

Por este motivo, en horas de la tarde de este martes, el menor fue trasladado, vía terrestre, hasta el Centro de Atención Complementaria Especializado (Cace) Pediátrico de Barranquilla, donde le realizarían el procedimiento especializado al menor.

¿VALLEDUPAR PUEDE ATENDER ESTE TIPO DE CASOS?

De acuerdo con lo expresado por el personero de Valledupar, la situación del niño se agravó, dado que el pequeño objeto se cambió de lugar en varias oportunidades, por lo que requería de una atención especializada y no fue posible atenderlo desde aquí.

“Aquí en Valledupar tenemos hospitales de tercer nivel con todos los mecanismos idóneos para atender esos servicios y también tenemos una especialidad, pero no está completa, que, si es de cuarto nivel, que está en un 40% o 50%, por lo que, en ese tipo de casos, tal como lo resolvió la junta médica, lo que se hace es trasladar hasta Barranquilla, que era la ciudad más cercana, donde se encuentra el material para realizar el procedimiento y esta clase de servicios”, finalizó.

