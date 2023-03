En una camilla a ras del piso en un pasillo, y a la espera de una autorización de la EPS Famisanar, se encuentra una mujer de 89 años de Ubaté que requiere una cirugía con urgencia.

De acuerdo con la denuncia, la paciente lleva más de ocho días esperando que la adulta mayor sea atendida. “Hace 20 días ella tuvo una caída, la llevaron a urgencias al hospital de Ubaté, Cundinamarca, y encontraron que tiene una fractura en el fémur y una fisura en el peroné, por eso le ordenaron remisión a una IPS donde la pudieran operar”, indicó a LA VILLA Andrea, familiar de la mujer.

Agregó que de Ubaté fue trasladada a una clínica en Cajicá, donde esperaron por más de tres semanas la autorización para hacerle la cirugía. “A los cuatros días de llegar allá sufrió un infarto al corazón; le dieron el tratamiento para el infarto y la trasladaron a la UCI”.

“Cuando terminó el tratamiento, dieron las órdenes para remitirla a otra IPS que tuviera unidad coronaria, porque dijeron que por el infarto necesitaban contar con esa unidad para poder operarla”, manifestó la familiar.

(Vea también: Menor que se tragó una moneda tuvo que esperar 3 días para ser atendido en un hospital)

Con los días, el estado de salud de la paciente se complica, “La orden la dieron hace ocho días, pero Famisanar no ha dado esa autorización”, mencionó.

Con el tiempo en contra, el pasado 1 de marzo, la familia radicó una PQR ante la Supersalud. “La EPS Famisanar contestó que no había ninguna orden pendiente de trámite y adjuntó la orden que se solicitó antes de que ella sufriera el infarto, la cual ya no servía”.

Añadió que, para colmo de males, el domingo, 4 de marzo, la salud de la paciente empeoró. “Enfermó, tuvo fiebre y en la Clínica de Cajicá indicaron que Famisanar ya no tenía convenio con ellos, por lo que decidieron trasladarla a otra IPS”.

De acuerdo con la denuncia, la ambulancia salió con la adulta mayor sin tener la admisión en otra clínica. “Primero la llevaron al Hospital Simón Bolívar, allá dijeron que no había convenio, que no la podían recibir. De ahí se llevó a la Fundación Cardio Infantil, donde estamos, pero no hay habitaciones y tampoco convenio”, narró.

En medio del angustiante panorama y desespero, la familia se valió de Twiiter para denunciar el hecho. “Señores Supersalud, la EPS Famisanar lleva más de ocho días dilatando la autorización para remisión a IPS con unidad coronaria para cirugía de reemplazo de cadera de una señora de 89 años, y hoy le iniciaron el paseo de la muerte”, se lee en el trino.

Señores @Supersalud, la EPS FAMISANAR @EPS_Famisanar lleva más de 8 días dilatando la autorización para remisión a IPS con unidad coronaria para cirugía de reemplazo de cadera de una abuelita de 89 años y hoy le iniciaron el paseo de la muerte pic.twitter.com/A8WAhryvxp — Paula Andrea Gómez (@PaulaGomezM) March 7, 2023

“Desde que publicamos el tweet, al menos en la Cardio Infantil le han ordenado exámenes y han estado un poquito más pendientes, pero ella requiere estar en UCI y que le hagan la cirugía de reemplazo total de cadera; aun no sabemos si Famisanar va a autorizar que le hagan los procedimientos”, explicó Andrea.

Por su parte, la EPS Famisanar les respondió que “la solicitud fue enviada al área encargada. En cuanto tengamos respuestas nos comunicaremos”, mensaje enviado a las 10:03 de la noche del lunes 6 de marzo. Ya han pasado más de 13 horas y a la paciente no le han autorizado la cirugía. “El problema es que lleva ya mucho tiempo sin la cirugía y cada día su salud está más deteriorada”, culmina la familiar.