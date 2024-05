Una madre del municipio de La Ceja tiene centradas sus esperanzas en un médico de Cali que podría ayudarla a recuperar la movilidad que perdió a raíz de un accidente de tránsito. Sin embargo, uno de los principales obstáculos que tiene es la falta de recursos, por eso está buscando una mano amiga que le ayude a levantarse para darle un mejor futuro a su hijo.

Su nombre es Katy Acevedo Vega, una madre soltera que retornó al país hace ocho años desde Venezuela y desde entonces vive en La Ceja, al Oriente de Antioquia. Ella es madre de un pequeño de cinco años a quien atiende como madre soltera.

Según detalló Katy, ella sufrió un accidente en mayo de 2019 cuando ella y su expareja se movilizaban por las vías rurales del municipio. En un momento –según ella– un bus invadió el carril en el que se desplazaba la moto ocupada por ella y el hombre, lo que causó un inevitable accidente.

A raíz de esto, Katy quedó parapléjida pues aparte de graves heridas, también sufrió una lesión medular que la dejó postrada en una silla de ruedas.

“Mi hijo y yo no tenemos manera ni ayudas. Solo vivimos del pago del arriendo y de los $ 150.000 que el papá del niño pasa quincenalmente. Tras el accidente yo aprendí a hacer manualidades, decoraciones y más cosas. Pero eso no lo hago todo el tiempo, porque no tengo cómo invertir para trabajar”, añadió.

Katy comentó que se enteró que en Cali hay un médico que según ella, ha logrado recuperar a varios pacientes que han sufrido accidentes similares al suyo.

“Yo quisiera hacerme el tratamiento con él. Son tres meses de tratamiento, de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., de lunes a sábado. Me toca pagar el tratamiento y la estadía en Cali por ese tiempo, para mi hermana que me acompaña y para mi hijo que por lo pequeño no lo puedo dejar solo, todo esto podría rondar cerca de $15 millones”, añadió.