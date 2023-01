Miguel Ángel López, autor del microcuento llamado ‘El monstruo de mi cuarto’, con el que ganó un concurso de escritura en Medellín, se volvió muy conocido por la trágica historia que narró en el texto. La trama de la novela tiene que ver con la compleja situación que viven cientos de niños y niñas, a quienes le toca vivir casi que escondidos de algunas personas adultas que están detrás de ellos para abusarlos.

El monstruo de mi cuarto – Miguel Ángel López.

Un breve relato de lo que vive nuestra sociedad actual. pic.twitter.com/Z3t36YM48e — Juan David Cárdenas Aponte (@JuanDCardenasA) January 6, 2023

De hecho, en algún momento se llegó a decir que el cuento de Miguel Ángel era un plagio de una historia hecha por otra joven de Medellín con un final muy similar, que también hablaba sobre los abusos en contra de los niños. Al respecto, el propio menor de edad habló en Blu Radio y se refirió a estos señalamientos.

“La manera en que está escrito ese texto no es para nada parecido. Al final tiene cierta similitud, pero no se parece para nada. Es un texto que está muy bien escrito, la felicito a ella por eso y no sé si habrá quedado finalista o habrá ganado”, dijo el niño sobre el otro cuento con el que se le ha relacionado con plagio.

Además, dio detalles de la otra participante y negó tajántemente que sea una copia de otra historia: “El concurso lleva 5 años haciéndose y yo he participado en cuatro de las cinco ediciones. Ella participó en la edición 2020 y no tiene nada que ver con plagio”.

Finalmente, indicó que las autoridades ya están cerca de él para descartar que el texto sea basado en su caso personal: “La Fiscalía se ha comunicado conmigo para verificar que todo esté en orden en mi hogar. Evidentemente con lo que se mostró en redes, ellos tienen que certificar que todo esté bien. Por fortuna no es mi caso y el cuento no es autobiográfico”.