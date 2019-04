Un comunicado del Centro Democrático indica que “no considera pertinente utilizar el dinero de la nación para realizar temas de elección popular“.

Comunicado dirigido a los precandidatos al Concejo y a las JAL del Distrito de Bogotá.https://t.co/SmY2Va6x39 pic.twitter.com/TxzmQ4otg6 — Centro Democrático (@CeDemocratico) April 12, 2019

También asegura que “todo proceso de elección se realizará de forma interna entre los militantes y el partido“, haciendo referencia a la elección de sus aspirantes a Concejo y JAL.

La decisión fue celebrada por Garzón, que subrayó los principios de austeridad bajo los cuales se tomó la decisión. La hija de Angelino Garzón había sido ungida hace casi dos meses, pero la posibilidad de tranzar alianzas sembraba dudas.

No obstante, el que sí lo lamentó fue el precandidato Uribe Turbay. En su cuenta de Twitter, señaló a Garzón de ser quien no aceptó la consulta, aunque no descartó seguir buscando alianzas:

Lamento que @angelagarzonc no haya aceptado la consulta. Perdimos una oportunidad de unir un sector que representa el futuro, que defiende Bogotá y busca avanzar. Mantengo mi intención de hacer equipo para evitar que vuelva el populismo y la corrupción a Bogotá.#Avancemos — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) April 12, 2019

Los candidatos de partidos alternativos, Claudia López, Celio Nieves, Luis Ernesto Gómez, Hollman Morris, Jorge Rojas y Luis Eduardo Garzón, habían anunciado más temprano este viernes que tampoco harían consulta para elegir un candidato único.

Los partidos de esos candidatos, Alianza Verde, el Polo Democrático, el Movimiento Activista, Mais, la Unión Patriótica y el Movimiento En Marcha, también adujeron la inconveniencia de generar “un alto costo al bolsillo de los ciudadanos” al convocar una consulta previa.