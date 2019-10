green

Después del accidente, registrado por Noticias Caracol, una persona del jardín se comunicó con la mamá de la niña para decirle que la niña había sido llevada al hospital de Meissen.

Sin embargo, cuando la mujer llegó al centro asistencial, la pequeña estaba sin signos vitales, agregó el informativo.

Noticias Caracol dijo que, según las primeras investigaciones, la niña falleció cuando le cayeron varias colchonetas encima.

La familia de la menor dijo al noticiero que nadie del centro educativo les ha dado la cara para responder por la muerte de la pequeña.

La coronel Doris Edith Manosalva, oficial de Inspección y Vigilancia de la Policía Metropolitana de Bogotá, le dijo a RCN Radio que el cuerpo de la menor no presentaba ningún signo de violencia.

La oficial agregó que “hubo una situación particular con la menor que está siendo motivo de investigación porque no hay esclarecimiento claro del hecho (…) el jardín dice que la trasladan al hospital porque la bebé no reaccionó cuando le dieron los primeros auxilios”, reseñó la emisora.