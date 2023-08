Nicolás Petro todavía se encuentra vinculado al proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito derivado de las millonadas con las que se quedó y que provenían de antiguos mafiosos, así como de otros empresarios, que las querían meter en la campaña presidencial de su padre.

Al joven se le dio la oportunidad de seguir colaborando con la justicia luego de que en audiencias desarrolladas en la Fiscalía aceptara los cargos en su contra y asegurara que parte del dinero en cuestión entró a la campaña con desconocimiento del candidato.

En ese sentido, se comprometió a presentar material probatorio que sirva de sustento para sus señalamientos y de esa manera recibir beneficios que le permitan salir lo mejor librado posible, algo con lo que también se comprometió a hacer Daysuris Vásquez, su exesposa, mujer que también desea abandonar Colombia y quien también aceptó cargos por estar involucrada en el mismo proceso.

Nicolás Petro dice que se irá de Colombia por razones de seguridad

A pesar de que el hijo del presidente se prestó a colaborar con la justicia en un caso que parece estar empezando, este ya planea su futuro lejos de Colombia, pero sin un plazo estimado si se tiene en cuenta que hasta el momento se desconoce la posible condena que podría recibir.

En ese sentido, apuntó en declaraciones entregadas a la revista Semana y que espera hacerlo cuando no tenga nada que deber, por lo que negó versiones iniciales sobre que quería fugarse.

“Yo iba a dar la cara y es lo que estoy haciendo. A Cuba jamás he penado en ir. Mucho menos a Venezuela, Armando Benedetti me invitó un par de veces y yo no quise ir. Incluso, en medios de comunicación salieron diciendo que yo me quería ir a Miami porque iba a tener a mi hijo allá. Eso es falso también porque nunca en mi vida he solicitado visa”, explicó en principio.

Y dijo en qué momento quiere partir: “Cuando termine todo esto, cuando logre resolver mi tema legal, yo sí pienso irme del país”.

En ese sentido, dio las razones: “Para rehacer mi vida, para darle un mejor ambiente a mi hijo. Acá voy a quedar siempre marcado con esta situación y eso va a exponer mi seguridad y la seguridad de mi hijo, de mi familia”.

Por último, aclaró que “ya se subsanó” el tema de su esquema de seguridad, algo por lo que se mostró tranquilo, ya que manifestó temer por atetados en su contra: “Cualquiera puede aprovechar un momento de descuido e intentar hacerme daño, daño a mi familia y esa es una situación muy compleja”.

Acá, las declaraciones de Nicolás Petro: