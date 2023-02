Estando en Barranquilla, para el carnaval de esa ciudad, los panelistas de Blu Radio entablaron un debate acerca de los precios de la energía en la Costa colombiana.

Linero estaba visiblemente molesto al ser un afectado directo por los altos precios de la energía en esa zona del país.

A su vez, Morales indicó que ese servicio es caro en la Costa por cuenta de los robos de fluido eléctrico. Asimismo, señaló que pedir rebajas sin solucionar el problema de fondo era “demagogo”.

Morales le dijo que bajara un poco al tono de la demagogia. “Padre, tiene prendido el botón de la demagogia“, lanzó.

Linero se enojó notablemente y le dijo a Morales que no era demagogia, ya que es algo que afecta a millones de colombianos.

“No, lo que pasa es que yo pago. Cuando paga otro, es demagogia. Ese es el problema. Eso no me gusta. Eso no lo permito, Néstor. Está en juego la comida. Con el respeto que te tengo, no te lo permito”, sentenció Linero enojado.