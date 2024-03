La familia de un deportista vallecaucano que murió en medio de un triatlón que se llevó a cabo en la isla de San Andrés interpuso una denuncia ante la Fiscalía por la presunta negligencia por parte de los organizadores de la competición.

Faltaban poco menos de 200 metros para que Jorge Zambrano, un deportista vallecaucano de 34 años, finalizara la primera etapa de una triatlón en la isla de San Andrés, cuando, en medio de ese recorrido, falleció. Los familiares manifiestan que no hubo una reacción oportuna por parte de los organizadores del evento para que evitar que una competencia terminará en tragedia.

“Según la necropsia que le hicieron, esta mañana estuve en la morgue y ya lo pude ver, murió por ahogamiento. Son momentos muy dolorosos en este momento para mi familia, pero en parte todo esto se ha aumentado por toda la situación de negligencia. A mi esposo no lo atendió nadie de Xportiva, porque no había nadie en la orilla de la empresa. Tuve la oportunidad de hablar con las personas que lo reanimaron y eran personas aparte de la organización, no había desfibrilador, no había ningún tipo de elementos para poder darle atención”, comentó Liz Dayan Clavijo, esposa del deportista.