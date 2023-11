Dejar los vehículos parqueados en zonas prohibidas es una práctica común en Colombia. Para Bogotá, el número de casos es tan alto que parece que parquear violando las leyes se ha hecho costumbre.

Solo en 2022, según cifras de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, esta infracción de tránsito tuvo una incidencia del 68% en la ciudad. Tres de cada diez conductores en Bogotá dejan mal parqueado su vehículo.

Obstaculizar las vías, incluso las que son poco transitadas, así como el ingreso a garajes y parqueaderos privados, es un error que le puede salir muy costoso.

Sin embargo, no siempre es culpa de los conductores. No en pocas ocasiones la falta de señalización hace que los dueños de vehículos parqueen en zonas prohibidas.

Por parquearse en un sitio restringido no solo puede hacerse merecedor de una multa. También podría provocar accidentes como el choque con otro vehículo. Incluso poner en riesgo la vía de un peatón que tenga que esquivar su vehículo.

El Código Nacional de Tránsito, aprobado a través de la Ley 769 de 2002, es la regla mediante la cual se disponen todas las medidas para que los conductores de cualquier tipo de vehículo y los peatones puedan transitar las calles sin causar problemas en la movilidad.

Entre estas reglas se expone una lista de los sitios en los que está prohibido parquear:

Tenga en cuenta que no solo puede ser multado cuando un agente de tránsito lo encuentre parqueado en la zona prohibida. Un ciudadano también puede informar a las autoridades sobre estos casos.

