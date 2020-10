Aranda y su amiga, a quien identificó como Dallis, estaban trotando en una calle de Bogotá cuando recibieron los insultantes piropos de un mensajero que estaba en la zona.

“A un repartidor le pareció un piropo decirnos: ‘Así me gusta, perra’. A lo que yo me detuve, me devolví y lo enfrenté; le dije que repitiera y él como buen machito no dijo nada”, relató la mujer en su cuenta de Instagram, donde publicó la denuncia completa.