La docente y reconocida activista en Cartagena habló con CM& Noticias, y contó que iba en el transporte público, el martes pasado sobre las 6:00 de la tarde, cuando un hombre se sobrepasó con ella.

La mujer lamentó que no existan protocolos para los casos de acoso que, frecuentemente, se presentan en este sistema de transporte, y dijo, en ese medio, que las mujeres ya no se sienten seguras ni en la calle ni en el transporte público de Cartagena.

Pérez Carrascal también expuso su caso en diálogo con Blu Radio, y allí dijo que el agresor “usaba una mochila, la cual tapaba su miembro”, y que cuando el bus se detuvo en la estación María Auxiliadora ella impidió que huyera y alertó al vigilante.

La emisora dice que aunque la docente instauró la denuncia el hombre solo estuvo detenido por 32 horas, y luego quedó en libertad. Además, Blu conoció que la mujer entregó el traje que llevaba ese día a Medicina Legal como prueba, y que lo están analizando en el laboratorio para establecer si hay fluidos del acosador.

A este caso se suma el que le ocurrió a una joven de 20 años que, según denunció, también fue acosada sexualmente en un bus padrón de Transcaribe que cubre la ruta X101, el pasado viernes 10 de enero.

“Eran las 6:40 de la tarde y el bus venía lleno. Inicialmente sentí que una persona se acercó demasiado a mí, pero me moví hacia adelante y no le presté atención. Cuando iba por la tercera parada del barrio Las Gaviotas sentí algo mojado y frío en la cola. Me toqué el pantalón y al oler mi mano me doy cuenta (de) que era semen”, contó la joven, que según la emisora estaba molesta porque pasajeros que se percataron no le ayudaron.