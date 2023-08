Mientras caminaba por la calle 19, cerca a la Terminal de Transportes de Ibagué, una mujer de 59 años de edad, quien se gana la vida con la venta de periódicos Q’hubo, fue atacada por un ladrón que le fracturó un brazo.

El caso sucedió en la mañana del viernes cuando Maritza Ortiz se dirigía desde su casa a recoger los periódicos, y en ese momento un ladrón le intentó rapar el bolso y le gritó que le entregara el dinero que llevaba.

Según una pariente de la agredida, Maritza le contó que con jalonazo cayó al piso y ahí aprovechó el victimario para lanzarle patadas cuando la estaba robando.

“Ella me cuenta que veía cómo pasaba la gente y gritaba pidiendo auxilio, pero nadie le ayudaba y en cambio el ladrón le decía ‘si grita más, le pego más’, así que ella puso los brazos para evitar que le pegara en la cara y ahí fue cuando le lastimó el brazo”, contó la familiar.

Luego de que el agresor la soltó, pues la mujer le dijo que apenas iba a trabajar y no tenía plata, cruzó un taxista que la llevó a urgencias y como ella le dijo que ella trabaja vendiendo prensa, informó lo sucedido con Maritza.

Ya en un centro asistencial, Maritza se quejaba de dolores en su cintura y en un brazo, por lo que fue necesario realizarle radiografías, así como una ecografía para descartar daños en su cuerpo luego de los golpes recibidos.

“Esta mañana (ayer), la saqué con cuidado al baño y la ayudé a asear, la vestí, me contó lo ocurrido y ya no le dolía la cintura. Estoy a la espera de lo que me diga el médico acerca de la ecografía, lo que sí me dijo una enfermera es que el lunes la pueden operar del brazo”, contó la pariente.