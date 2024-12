Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

Una historia de coraje captó la atención de la comunidad en Girardot, Olga Lucía Álvarez, encargada de una panadería ubicada en el barrio Centenario, frustró un intento de robo al enfrentarse al delincuente que la atacó al abrir su negocio.

Este incidente ocurrió en la madrugada del pasado viernes, el ladrón aprovechó que Olga subía la reja del establecimiento para abordarla. No obstante, no se esperaba que su víctima iba a poner resistencia. En videos de las cámaras de seguridad se muestra cómo Olga forcejea con él dentro del local, logrando dominarlo y obligarlo a huir.

La comunidad del barrio Centenario no tardó en reaccionar ante el valiente acto de Olga, quien defendió su panadería frente a un intento de robo. Los elogios no se hicieron esperar, Luis Eduardo Ospina, propietario de la panadería, destacó la determinación de Olga, mientras que Juan José Gómez, vecino del sector, subrayó la importancia de reconocer el coraje de quienes, como ella, defienden su trabajo ante la creciente inseguridad.

Para Olga, su actitud no es fruto de la casualidad. Con firmeza, explicó: “Desde niña mi mamá nos enseñó a no ser cobardes, a ser valientes y no mostrar miedo”, un mensaje que ha quedado grabado en la memoria de quienes han escuchado su historia, inspirando a muchos a enfrentar las adversidades con coraje.

Este acto de valor no solo refleja la fortaleza de una mujer dispuesta a proteger lo que le pertenece, sino también la urgente necesidad de encontrar soluciones más profundas ante el creciente problema de la inseguridad en la región.

