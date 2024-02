Por: El Colombiano

Aunque literalmente parezca cosa de película, en la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos, una joven pareja ha concebido un hijo al año y ya son padres de 12: 6 mujeres y 6 hombres.

El particular caso que se ha hecho viral involucra a Courtney Rogers, de 39 años, y a su esposo Chris, un pastor de iglesia de la misma edad, quienes dicen no haber imaginado ser padres de tantos niños cuando tuvieron al mayor, a la edad de 26.

La pareja asegura que tal vez estuvo influenciada por la numerosa familia de Chris, y acepta que nunca ha usado anticonceptivos.

En cualquier caso, afirma que Chris ejerce sus labores de pastor y hace otras tareas ocasionales para mantener a tan numerosa descendencia, mientras Courtney se ocupa de su educación y cuidado.

En entrevistas concedidas a medios como The Sun o Today, Courtney ha develado que cada semana gasta cerca de US$400 solo para la alimentación de su familia, que en pesos colombianos serían alrededor de millón y medio.

Así, cada mes la pareja puede destinar US$1.600 solo para ese fin, lo que supera los $6 millones colombianos.

Por supuesto, los gastos son limitados: no comen por fuera, no tienen Netflix ni ningún servicio por suscripción, no compran ropa y tampoco juguetes para sus hijos.

“La excepción son las emergencias que puedan surgir”, dijo la madre.

Según The Sun, “Courtney y su esposo, pastor de la iglesia, viven en una granja de 12 acres con sus hijos, Clint, 12, Clay, 11, Cade, 10, Callie, 9, Cash, 8, Colt y Case, 7, Calena, 5, Caydie, 4. , Caralee, 3, Caris, 2 y la bebé Cambria”.

“Este mes estoy intentando idear 31 cenas diferentes (…) Eso incluye comidas del ‘lunes sin carne’ y el uso de huevos y carne de cerdo de nuestra granja”, afirmó Courtney, quien añadió que su familia puede consumir 80 litros de leche cada semana.

