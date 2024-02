Un hecho inesperado fue tema de conversación en los premios Bafta, celebrados el pasado domingo 18 de febrero. Durante la presentación al premio a “Mejor Película”, otorgado a la película ‘Oppenheimer’ de Christopher Nolan, un desconocido se subió al escenario mientras el equipo recibía la estatuilla.

Se trató de un ‘youtuber’ de nombre ‘Lizwani’, conocido por infiltrarse varias veces en eventos y celebraciones, como fue el caso de los Bafta, los premios FIFA Ballon d’Or y Brit en 2022.

Looks like @LizwaniYT broke onto stage during #Oppenheimer winning at @BAFTA #Oppenheimer #BAFTA pic.twitter.com/fWvpWGN1oC

Según The Guardian, los organizadores de los Bafta se pronunciaron ante el hecho por medio de un comunicado. “Un bromista de las redes sociales fue eliminado anoche por seguridad después de unirse a los ganadores del premio final en el escenario; nos estamos tomando esto muy en serio y no deseamos darle ninguna publicidad haciendo más comentarios”, afirmaron.”

“En imágenes proyectadas en BBC One, el hombre, vestido con un traje oscuro, subió al escenario mientras la productora de Oppenheimer Emma Thomas pronunciaba su discurso de aceptación, junto al director de la película Christopher Nolan y el actor principal Cillian Murphy. Después de estar detrás de Thomas mientras ella hablaba, él abandonó el escenario junto con los realizadores y, según Bafta, posteriormente fue detenido por seguridad”, explicó The Guardian en la nota.

Por su parte, Variety aseguró que fueron muy pocas las personas que se dieron cuenta de lo que estaba pasando. El hombre, cuenta el medio, se abrió paso cuando Roven recibió el premio de manos de Michael J. Fox y dio la instrucción al equipo de la película de subir al escenario.

Serious security questions for Bafta after notorious YouTube prankster Lizwani sneaks on stage with the Oppenheimer cast pic.twitter.com/AiWsz0LQzM

— NEWS BLOG (@mrichardp411) February 19, 2024