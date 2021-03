En el sector del Tintal, de la localidad de Kennedy, una mujer fue víctima del ataque de un hombre que, casi de un momento a otro, le arrojó ladrillos a la cara y la hirió con un cuchillo.

“Me lo encontré en la calle. Me ofreció un trago. Como no se lo recibí, me empezó a insultar y, posteriormente, me empezó a lanzar ladrillos a la cara. Me agredió también con un cuchillo”, la dijo la víctima a City Noticias.