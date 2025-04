Una profunda tristeza embarga a los habitantes del corregimiento de Pitalito, en Polonuevo, Atlántico, tras el asesinato de Lina Marcela Morales Sobrino, una madre de 39 años que fue atacada a disparos por Víctor Hugo Polo Algarín, de 51 años, durante la noche del lunes 7 de abril. El hecho ocurrió en una finca llamada ‘La Sobrinera’, donde ambos se encontraban acompañados por otras dos personas.

Según el informe preliminar de la Policía del Atlántico, el ataque se produjo alrededor de las 8:00 p.m. después de una discusión entre Lina Marcela y Víctor Polo. Al parecer, la disputa se tornó violenta, y en medio del altercado, el hombre tomó una escopeta y le disparó a la mujer. Tras cometer el crimen, se quitó la vida con la misma arma.

(Lea también: Revelan cuál fue la causa de muerte de Diana Carrero, mujer asesinada por su novio)

Este caso ha causado conmoción no solo por la violencia del acto, sino por los detalles revelados por la familia de la víctima. Lina Marcela era madre de dos hijos y, según relataron sus seres queridos, mantenía una relación no formal con Polo, quien era capataz de la finca donde ocurrió el crimen. Su hija, Shani De La Rosa, explicó a El Heraldo que su madre no deseaba formalizar el vínculo con Víctor, en parte porque tenían lazos familiares lejanos y ella no tenía intenciones de casarse.

“Mi mamá no era pareja de él. Ella estaba saliendo con él, pero no era una relación establecida. Él insistía, pero ella no quería nada serio”, relató Shani al medio mencionado.

La joven también recordó una ocasión en la que fueron invitados por Polo a la finca para pasar un día tranquilo. En ese momento, no se imaginaron lo que podría llegar a suceder.

“Nos trató bien, nos dio comida. Pero hubo una vez que se enojó con mi mamá por una tontería. Fue ahí cuando ella comenzó a alejarse y dejó de contestarle los mensajes, pero él siguió insistiendo”, recordó la joven.

La noche del crimen, Lina Marcela presintió el peligro y alcanzó a hacer una llamada de auxilio a su hermano. “Ella alcanzó a llamar a mi río y le dijo: ‘hermano, ven que me van a matar’. Mi tío salió corriendo, pero cuando llegó ya era demasiado tarde”, narró la hija en El Heraldo.

(Lea también: Implicado en feminicidio de Sharit Ciro grabó impactante audio: hay un tercer involucrado)

El hermano de Lina llegó a encontrarla aún con vida, pero en condiciones críticas. “Mi tío la volteó porque se estaba ahogando con la sangre. Ella alcanzó a decirle: ‘Hermano, cuida a mis hijos’, y le soltó la mano”, contó Shani, visiblemente afectada.

La comunidad aún intenta asimilar lo ocurrido, mientras la familia de Lina exige justicia y mayor protección para las mujeres en riesgo. Este feminicidio pone de nuevo sobre la mesa la urgencia de prevenir y atender señales de violencia en relaciones afectivas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.