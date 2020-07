green

El nuevo caso de inseguridad ocurrió este martes en la carrera 60 con calle 66, en el barrio Bellavista de la capital del Atlántico, resaltó El Heraldo.

El material audiovisual muestra a la víctima caminando desprevenidamente en un andén cuando el pillo —que iba en motocicleta— parqueó su vehículo, se bajó de él y atacó a la mujer.

Allí comenzó el forcejeo. Si bien el criminal era más grande que la señora y su contextura física le daba ventaja, ella dio batalla y no se dejó robar.

En un momento, el ladrón mandó su mano a la espalda, dando la impresión de que en cualquier momento sacaría un arma para agredir a la mujer. No obstante, el diario regional contó que el asaltante no estaba armado y no ocurrió una tragedia.

Eso sí, el tire y afloje continuaba y el ladrón alcanzó a arrastrar varios metros a su víctima, tanto que la llevó hasta su moto. Allí, la mujer tiró tan fuerte de su bolso que la moto rodó varios centímetros y el criminal no tuvo más opción que soltar el botín.

El hecho también fue registrado por Blu Radio que aseguró que al ladrón no le quedó otra que irse sin el bolso.

Sin embargo, El Heraldo relata que el criminal “parecía no haberse rendido”. En el video se ve que dio la vuelta para seguir a la mujer, pero ella —en lo que pareció un hábil movimiento— se devolvió y así burló al criminal.

Este es el video del hecho, publicado en redes sociales: