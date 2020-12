La camioneta fue inmovilizada en el barrio Laureles, de la localidad de Bosa (sur de Bogotá), donde la mujer vio por última vez el vehículo que era su única fuente de ingresos, informó Noticias Caracol.

Ella reconoce que la pillaron cuando dejó el carro mal parqueado en una calle de ese barrio y que era válido que la Policía se llevara el vehículo para los patios de tránsito, apuntó ese medio.

Sin embargo, la mujer narra que al momento de hacer el trámite para liberar su vehículo, este no estaba reportado en el sistema de la Secretaría de Movilidad ni de los patios donde se almacenan los carros inmovilizados en Bogotá, agregó ese informativo.

“Me acerco a Movilidad y empiezan a revisar el sistema y efectivamente el carro no tenía orden de levantamiento ni figuraba en los patios. Nunca llegó a los patios. Me acerco a los patios en Álamos (occidente de Bogotá), ellos revisan y no está el carro figurando allá”, relató Valderrama, en diálogo con ese canal.