Ese sentimiento de impotencia y temor fue el que reflejó Maira Rodríguez por medio de un video que publicó en sus redes, y dice que lo único que busca es que su caso no quede en el olvido ya que ha denunciado cuatro veces a su expareja y no ha pasado nada.

“Sigo en pie luchando porque se haga justicia y seguiré insistiendo hasta que mi voz se escuche y mi agresor pague”, escribió la joven, mensaje que acompañó con el crudo relato de lo que ocurrió aquel 4 de diciembre cuando el hombre del que se había separado, días antes, llegó a la puerta de su apartamento.

“Acababa de mudarme el día anterior y tenía el colchón en la sala, cuando abro la puerta entra y me tira al piso, y yo caigo bocabajo, y comienza a tocar mis partes íntimas y a decir que ‘qué rico’. Intenté gritar, pero me tapó la boca y sacó un destornillador que tenía en la maleta y me amenazó, yo pude rasguñarlo y me mordió los dedos. Ahí, él me hace quitar la ropa y me viola”, contó la mujer.

“Cuando terminó”, continúa su relato, “le dije que se fuera, y me dijo que no porque quería otro. Me tomó de la mano y me llevó al baño, me bañó con agua fría y me introducía los dedos en la vagina”.

Rodríguez asegura que el hombre la amenazó con hacerle daño si seguía gritando y llorando, y que fue por eso que cuando un celador le golpeó en la puerta para saber si estaba bien, ella no respondió.

“Volvieron a venir los celadores y no aguanté más, y grité que era ahí. Él se asusta y se levanta, yo pude salir. Llegó la Policía y él huyó por los balcones, como se ve en los videos”, agregó.

La joven dice que entabló la denuncia en el comando de Policía, que fue a la Fiscalía y también a Medina Legal, y que estuvo hospitalizada varios días. Además, contó que tuvo que ir a una “casa de acogida”, en donde pasó navidad y año nuevo con sus hijas. “Duramos 45 días incomunicadas, lejos de mi familia, pero sí llegó un proceso de psicología y apoyo emocional que me sirvió mucho”, agregó.

Pero la pesadilla para esta mujer no terminó allí, pues dice que cuando salió se encontró con que “la fiscal estaba de vacaciones, y así ha sido todo el proceso”.

La joven mostró las cuatro denuncias que le ha puesto a su exmarido luego de la separación, y la primera fue hace un año, seis meses antes del abuso. “Esa denuncia entró por lesiones personales, y me pagó 100.000 pesos, pero nunca se alejó de mí”, dice.

Luego vinieron dos denuncias más, en las que ella dejó claro que el hombre ya había intentado violarla, y que la amenazaba con matarla y luego suicidarse si se separaba de él.

Y la amenaza de violarla se cumplió, según cuenta ella, y ahora la joven madre acumula una cuarta denuncia esta vez por acceso carnal violento, y asegura que no puede salir sola a la calle porque siente “miedo” de que algo le pueda pasar.

“Me tuve que ir lejos con mis hijos […] hoy se cumple un año de la primera denuncia y mi agresor sigue libre… y yo encerrada”, reflexionó la mujer, y agregó que la respuesta de la Fiscalía es que “hay que esperar” hasta que se supere la situación provocada por la pandemia.

“Es un llamado de atención a las autoridades, o si alguien sabe de alguien que me pueda ayudar, porque eso no puede quedar impune. Eso fue lo más aterrador que he vivido en mi vida, por suerte estoy viva”, finalizó.

En este video, la joven madre cuenta su caso para buscar ayuda.

Lo paradójico de este caso es que la misma Fiscalía viene insistiendo en que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar denuncien a sus agresores, y por eso anunció que abrió un canal de denuncias las 24 horas al día los 7 días de la semana. También, porque desde la Vicepresidencia de la República se han anunciado estrategias para combatir la violencia contra las mujeres, y ojalá con la denuncia las autoridades puedan ayudar a Maira Rodríguez.

La Fiscalía dio a conocer que las víctimas de violencia basada en género podrán interponer sus denuncias a través del centro de contacto de la Fiscalía (línea 122 desde celular), en el aplicativo ADenunciar (disponible en www.fiscalia.gov.co – www.policia.gov.co, o al correo electrónico denunciaanonima@fiscalia.gov.co.